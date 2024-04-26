ДоброFON вручил Валиевой золотую медаль

Благотворительная программа «ДоброFON» поздравила фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения и подарила ей памятную золотую медаль. Подарок Валиевой вручил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Медаль выполнена по индивидуальному заказу из чистого золота 585-й пробы. Диаметр медали — 70 мм, а вес — 130 грамм. На лицевой стороне медали изображен Казанский кремль и скользящая на его фоне Валиева, а на задней — пять сердец, символизирующие поддержку россиянами спортсменки. Гравировка медали выполнена методом холодной штамповки.

«Уверены, что Камила преодолеет все трудности и добьется огромных успехов во всех тех направлениях, которыми будет заниматься. Ее сильный характер, железная воля и такие друзья и партнеры, как мы, обязательно в этом помогут, — сказал Валентин Голованов. — Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить награду из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с восемнадцатилетием — важная дата, много ждет впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья».

«Спасибо большое за такой неожиданный подарок! Этот день рождения мне точно запомнится, в первую очередь благодаря поздравлениям самых близких людей и подписчиков, было очень приятно услышать так много искренних, добрых и поддерживающих слов, — поделилась Валиева. — Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и написал мне, так много добра и любви было вокруг, что мне захотелось поделиться ими с другими! Знаю, как много делает «ДоброFON» для людей, которые из-за определенных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи и поддержке, и надеюсь, что мне удастся поучаствовать в каком-то из их проектов в будущем. Это была бы для меня настоящая честь».

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