27 мая свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» проведет первая ракетка России Даниил Медведев. Его соперником станет немец Доминик Кепфер. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16.30 по московскому времени, легально в РФ встречу посмотреть не получится. Счет личного противостояния за Медведевым — 3-0.

В букмекерской компании WInline на победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Успех Кепфера предложен за 4.60 (17%).

На то, что Медведев закроет оппонента с преимуществом в семь и более геймов, котировка — 1.96. Ф1(+6.5) идет за 1.85.

Наиболее вероятный комбинированный исход встречи — победа Даниила и ТМ 35.5 гейма за 2.09.

Если Медведев выиграет со счетом 3-0, сыграет пари за 2.08. Вариант, при котором Кепфер заберет хотя бы одну партию, доступен за 2.37.

Прогноз и ставка на матч Доминик Кепфер — Даниил Медведев

За последние полтора года Медведев вроде бы наладил отношения с грунтом, но стабильности ему по-прежнему недостает. В этом сезоне он выиграл на нелюбимом для себя покрытии шесть встреч и потерпел три поражения, в том числе от Легечки в полуфинале Мадрида. В той игре он получил повреждения и снялся после первого сета.

В прошлом году Даниил приехал в Париж в статусе победителя «мастерса» в Риме, но выступил крайне неудачно — сразу проиграл Тьяго Уайлду. Сейчас же против него выйдет не лучшим образом выступающий на грунте Кепфер, которого Даниил обыграл во всех трех очных встречах. Думается, и на этот раз он особых проблем не испытает.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-5.5) гейма за 1.62.

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