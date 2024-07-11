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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Донна Векич — Ясмин Паолини: итальянка выйдет в финал на втором «мейджоре» подряд

Прогноз на матч Уимблдона Донна Векич — Ясмин Паолини 11 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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11 июля состоятся женские полуфиналы Уимблдона в женском одиночном разряде. В одном из них хорватка Донна Векич сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Паолини ведет в личном противостоянии со счетом 2-1.

Она же идет фаворитом предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Векич котируется за 2.55 (35%).

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Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 21.5 — за 2.04.

Вариант, при котором итальянка выиграет с форой (-2.5) гейма, предложено взять за 1.83. Если хорватка не уступит с такой разницей, сыграет пари за 1.98.

Счет 2:0 в пользу Паолини доступен за 2.35 — это наиболее вероятный исход поединка. За 1.60 можно взять победу Векич хотя бы в одной партии.

На то, что матч будет продолжаться больше двух часов, коэффициент — 2.75.

Прогноз и ставка на матч Донна Векич — Ясмин Паолини

Это по-прежнему кажется невероятным, но Паолини претендует на финал на втором «Шлеме» подряд. В этом году итальянка невероятно прибавила и в лайв-рейтинге уже располагается на пятом месте. На ее счету титул на «тысячнике» в Дубае, проигрыш Свентек в решающем матче «Ролан Гаррос» и вот 1/2 на Уимблдоне. Причем добралась она до этой стадии, проиграв всего один сет. Правда, в той самой встрече с Киз она должна была покинуть турнир, если бы не повреждение американки при 5:2 в решающей партии.

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У Векич, если судить справедливо, была не великая сетка. Она в трех сетах прошла Сю Ван, Ястремскую, Бадосу и Сан, а единственный матч в двух сетах выиграла у Эрики Андреевой. Таким образом она провела на корте на 2,5 часа больше, чем Паолини.

Итальянка ведет в личном противостоянии 2-1, убедительно переиграв Донну в последнем очном матче в конце прошлого сезона. Думаю, то же самое произойдет и на этот раз, учитывая состояние соперниц и более агрессивный теннис в исполнении Ясмин.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини и ТМ 24.5 гейма за 2.30.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Донна Векич
Ясмин Паолини
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