Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:05

Медведеву защищать на US Open финал, а он проиграл три матча подряд. Но старт на турнире получится для него легким

Прогноз на матч US Open Душан Лайович — Даниил Медведев 27 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

27 августа лидер российского тенниса Даниил Медведев в первом круге US Open сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Матч начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России легально он показан не будет. В личном противостоянии неожиданно ведет Лайович — 2-1.

Вероника Кудерметова. Кудерметова на US Open продолжила безвыигрышную серию. Россиянке надо что-то менять

Впрочем, в предстоящей игре однозначным фаворитом букмекерская компания FONBET назвала Медведева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Сенсационный триумф Лайовича котируется за 13.0 (4%).

Прокачать коэффициент на Даниила можно с помощью форы: Ф2(-8.5) идет за 1.93, Ф2(-9.5) — за 2.45. Либо подстрахуйте Душана с гандикапом (+8.5) за 1.87.

Тотал больше 30.5 гейма доступен за 1.98, ТМ 30.5 — за 1.83.

Наиболее вероятный исход встречи — 3:0 в пользу российского теннисиста за 1.58. Если же серб возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.38.

Будет ли в этом матче тай-брейк? Да — 2.45, нет — 1.48.

Мирра Андреева. Мирра проиграла в первом круге всего в одном из шести матчей на «Шлеме». В Нью-Йорке от нее будут ждать очень многого

Прогноз и ставка на матч Душан Лайович — Даниил Медведев

Медведев не в лучшей форме подошел к US Open: после поражения на Олимпиаде он уступил в стартовых матчах на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Причем проиграл российский № 1 не самым ярким соперникам — Давидовичу-Фокина и Легечке. Каждая игра сопровождалась многочисленными эмоциональными всплесками, которые в последнее время стали не слишком характерны для Даниила.

В Нью-Йорке Медведеву предстоит защищать прошлогодний финал, который он отдал Джоковичу. А сетка в этот раз ему не благоволила — потенциально, чтобы забрать титул, Даниилу предстоит сыграть с Синнером, Алькарасом и Джоковичем. Конечно, при таких обстоятельствах в первых раундах ему никак нельзя задерживаться на корте.

С одной стороны, Лайович — непростой соперник (ведет 2-1 в личке). С другой, местные корты не очень подходят сербу и, наоборот, удобны для Медведева. Думается, он сумеет оставить позади последние неудачи и сыграть достаточно мощно, пройдя Душана в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 30.5 за 1.80.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
2
0
Читайте также
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра проиграла в первом круге всего в одном из шести матчей на «Шлеме». В Нью-Йорке от нее будут ждать очень многого