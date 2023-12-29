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Сегодня, 14:15

«Дженоа» — «Интер»: где смотреть матч серии А 29 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Янн Зоммер («Интер»).
Фото Global Look Press
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29 декабря в 18-м туре чемпионата Италии лидер таблицы «Интер» сыграет с «Дженоа». Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Довери. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что три очка достанутся черно-синим: на успех гостей предложили котировку 1.66, что составляет приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.87 (26%), триумф «грифонов» — за 5.76 (18%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.70, Ф2(-1) — за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.15, ТМ 2.5 — за 1.73. «Обе забьют» дали за 2.14, обратный рынок — за 1.71.

«Дженоа» не может огорчить «Интер» уже восемь матчей кряду — серия длится почти восемь лет. На то что парни Альберто Джилардино снова не поразят ворота нерадзурри, представлен коэффициент 2.06.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Маркуса Тюрама. Гол в исполнении француза идет за 2.90.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу миланцев — за 6.02;

  • 2:0 — за 7.06;

  • 1:1 и 0:0 — за 7.27 и 7.44 соответственно.

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