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Сегодня, 10:15

«Дженоа» — «Интер»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Николо Барелла («Интер»).
Фото Global Look Press
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29 декабря «Интер» приедет в гости к «Дженоа» в 18-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и стартует в 22.45 по московскому времени. Судьей встречи назначили Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

В букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение коллективу Симоне Индзаги. На победу «Интера» доступна котировка 1.66, это приблизительно 56% вероятности. Триумф «Дженоа» предложили за 5.76 (18%), ничью — за 3.87 (26%).

При этом в предыдущем сезоне «грифоны» устояли на «Луиджи Феррарис» (0:0). Считаете, что в этом сезоне хозяева тоже наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.33.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.73.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 2.14. «Обе забьют — нет» представили за 1.71.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Интер»

Генуэзцы наконец прервали затяжной отрезок без побед, который длился месяц, — на выезде одолели «Сассуоло» (2:1). Кстати, именно черно-зеленые нанесли миланцам единственное поражение в нынешнем чемпионате — в конце сентября. С тех пор коллектив Симоне Индзаги потерял очки лишь однажды (2:2 с «Болоньей») и уверенно лидирует в таблице.

Логично, что «Интер» — фаворит в ближайшем поединке: «Дженоа» не может огорчить нерадзурри уже восемь матчей кряду — серия длится почти восемь лет! Но разгрома тоже ждать не стоит: Лаутаро Мартинес и компания редко выигрывают с разницей больше чем в два мяча. Плюс в прошлом сезоне на «Луиджи Феррарис» соперники разошлись нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.19.

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ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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