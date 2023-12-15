Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии «Дженоа» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Давиде Массы. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.86, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.38 (30%), триумф «грифонов» — за 4.97 (20%).
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.47, Ф2(-1) — за 2.75.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.53, ТМ 2.5 — за 1.54. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.63.
Парни Альберто Джилардино не поразили ворота соперников уже в двух матчах кряду. На то что «Дженоа» не огорчит «зебр», представлен коэффициент 2.02.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.85.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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