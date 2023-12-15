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Сегодня, 12:15

«Дженоа» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 15 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Дженоа» — «Ювентус» 15 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии «Дженоа» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Давиде Массы. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.86, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.38 (30%), триумф «грифонов» — за 4.97 (20%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.47, Ф2(-1) — за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.53, ТМ 2.5 — за 1.54. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.63.

Парни Альберто Джилардино не поразили ворота соперников уже в двух матчах кряду. На то что «Дженоа» не огорчит «зебр», представлен коэффициент 2.02.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.85.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Юве» — за 5.48;

  • 0:0 — за 5.64;

  • 1:1 — за 6.53.

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