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Сегодня, 08:15

«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 15 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Ювентус» 15 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Войцех Щенсны («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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15 декабря «Ювентус» приедет в гости к «Дженоа» в 16-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Давиде Масса. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Ювентус

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Макса Аллегри. На победу «зебр» доступна котировка 1.86, это приблизительно 50% вероятности. Триумф «Дженоа» предложили за 4.97 (20%), ничью — за 3.38 (30%).

При этом в предыдущем сезоне «грифоны» одолели «Юве» на «Луиджи Феррарис» (1:0). Считаете, что в этом сезоне хозяева тоже наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.02.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.53, ТМ 2.5 — за 1.54.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 2.30. «Обе забьют — нет» представили за 1.63.

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Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Ювентус»

В нынешнем сезоне туринцы проиграли всего однажды — в конце сентября получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). Но после той осечки идут на десятиматчевой серии без поражений. Бодрый темп не мог не отразиться на положении «зебр» в таблице: они встречают 16-й тур на второй строчке в двух баллах от лидирующего «Интера». Чаще всего на этапе без очковых потерь черно-белые побеждали с минимальным счетом (1:0). Генуэзцы же не выигрывают уже ровно месяц. Причем две последние неудачи — с «Лацио» в Кубке Италии и «Монцей» в серии А — получились сухими (оба раза — 0:1). «Зебры» получили идеального соперника для продолжения позитивного отрезка.

Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.80.

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ФК Ювентус
Серия А
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