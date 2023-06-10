Эксперты уверены, что Холанн отметится голом в финале Лиги чемпионов

10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится заключительный матч евросезона — «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей Лиги чемпионов. Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу покажет сайт matchtv.ru, а также сайты «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей окажется в руках игроков «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.51, вероятность этого исхода — примерно 66%. Успех «Интера» доступен за 7.08 (13%), ничья — за 4.65 (21%).

Сколько голов забьют команды? ТБ 2.5 идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 2.02.

При этом индивидуальный показатель «Сити» больше 1.5 гола оценен скромными 1.63, а результативный удар «Интера» — 1.77.

Эксперты назвали своих фаворитов в составах команд, которые должны отметиться забитыми мячами. У «горожан», конечно, гола ждут в первую очередь от Эрлина Холанна, для которого этот матч станет первым еврокубковым финалом в карьере. На точный удар автора 36 голов в прошедшем сезоне АПЛ можно поставить с коэффициентом 1.66.

Неожиданным вторым номером в «Ман Сити» должен стать Фил Фоден. Англичанин редко играл в старте в последних матчах, но именно его выстрел котируется за 3.35. Если ворота миланцев поразит Рияд Марез, сумма ставки увеличится в 3.65 раза. За 3.80 идут голы от Де Брейне и Гюндогана.

Спасителем «Интера» должен стать Лаутаро Мартинес, считают аналитики. На то, что чемпион мира и победитель Кубка Италии-2022/23 засветится на табло, дана котировка 3.95. На его партнера по атаке бельгийца Ромелу Лукаку можно поставить за 4.60, за 4.70 — на Эдина Джеко.

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