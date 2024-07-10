Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Елена Остапенко — Барбора Крейчикова: латвийка выиграет у чешки четвертый матч подряд

Прогноз на матч Уимблдона Елена Остапенко — Барбора Крейчикова 10 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

10 июля в четвертьфинале Уимблдона латвийка Елена Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, трансляции в России не будет. Теннисистки играли между собой шесть раз, преимущество на стороне Остапенко — 4-2.

Ига Свентек и&nbsp;Коко Гауфф вылетели с&nbsp;Уимблдона. Лучшие теннисистки мира не умеют играть на траве. Они вновь провалились на Уимблдоне

Аналитики букмекерских компаний считают, что Остапенко впервые с 2018 года выйдет в полуфинал на «Шлеме». Ее победа оценена коэффициентом 1.47, что составляет примерно 68% вероятности исхода. Успех Крейчиковой доступен за 2.80 (32%).

Триумф латвийской теннисистки в двух сетах — наиболее реальный результат встречи. Поставить на него можно за 2.15.

На то, что Крейчикова возьмет в этой игре хотя бы партию, котировка 1.70.

Остапенко победила в трех последних встречах между соперницами, и в них было разыграно меньше 25 геймов. Условие «П1 и ТМ 25.5» можно оформить за 2.13.

Счет 6:3 был зафиксирован в трех предыдущих играх с участием латвийки на Уимблдоне. Если он случится и в этом матче, сыграет пари за 2.03.

Травма шеи помешала Анне Калинской продолжить выступление на&nbsp;Уимблдоне. Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок

Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко — Барбора Крейчикова

Остапенко очень хороша на этом турнире — в четырех встречах не проиграла ни сета и отдала соперницам всего 15 геймов. Меньше (14) в последний раз до четвертьфинала Уимблдона уступила Азаренко — аж в 2012-м. Думаю, Елена не испытает сложностей и в предстоящем матче, тем более что Крейчикова в предыдущих трех очных встречах превратилась в ее клиентку. Она неизменно уступала 0:2 по партиям и с большим перевесом по геймам.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) гейма за 1.98.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Елена Остапенко
0
Читайте также
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Трансляции Евро, SMSTRETCHING c Пиняевым, квизы, игры с Овечкиным и 2DROTS! С 9 по 14 июля в новом спортивном и культурном пространстве FONBASE

Нагучев считает, что Англия засушит полуфинал Евро с Нидерландами