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Прогнозы на спорт

20 мая, 17:15

Елена Рыбакина — Ангелина Калинина: москвичка не пустит украинку к крупнейшему титулу в карьере

Прогноз на матч WTA Рим Елена Рыбакина — Ангелина Калинина 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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20 мая в Риме состоится финал в женском одиночном разряде. За титул турнира WTA 1000 сразятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Ангелина Калинина. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки встречались один раз — в 2022 году в Чарльстоне победу праздновала Калинина.

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На этот раз аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитом Рыбакину. На победу москвички можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — примерно 75%. Успех Калининой идет за 3.47 (25%).

Ставка в 1000 рублей на теннисистку с Украины в случае ее выигрыша принесет выплату в 3470 рублей.

На победу Рыбакиной 2:0 по сетам предложена котировка 1.83. Если же считаете, что Калинина возьмет хотя бы одну партию, оформите такой вариант за 1.91.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.83, тотал меньше 20.5 — за 2.03. Во всех пяти матчах на турнире в Риме с участием Елены прошел «низ».

Насколько серьезным будет превосходство Рыбакиной? Ее победа с форой (-4.5) гейма оценена в 2.07, с форой (-3.5) — за 1.68.

Тай-брейк в матче можно оформить за 3.40, его отсутствие — за 1.27.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Ангелина Калинина

Рыбакина проводит очень сильный турнир: обыграла сильного грунтового специалиста Вондроушову, совершила камбэк во встрече со Свентек и в полуфинале прошла Остапенко. Каждой сопернице не удалось совладать с силовым теннисом Елены.

Калинина максимально использовала ошибки и не лучшую игру Кудерметовой в ключевые моменты и заслуженно пробилась в финал, но там ее не ждет ничего хорошего. Ангелина обыгрывала предыдущих соперниц благодаря стабильности, но агрессивной и точно пробивающей Рыбакиной ей будет тяжело будет составить конкуренцию.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-4.5) гейма за 2.07.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
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