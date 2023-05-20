20 мая в Риме состоится финал в женском одиночном разряде. За титул турнира WTA 1000 сразятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Ангелина Калинина. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки встречались один раз — в 2022 году в Чарльстоне победу праздновала Калинина.

На этот раз аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитом Рыбакину. На победу москвички можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — примерно 75%. Успех Калининой идет за 3.47 (25%).

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На победу Рыбакиной 2:0 по сетам предложена котировка 1.83. Если же считаете, что Калинина возьмет хотя бы одну партию, оформите такой вариант за 1.91.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.83, тотал меньше 20.5 — за 2.03. Во всех пяти матчах на турнире в Риме с участием Елены прошел «низ».

Насколько серьезным будет превосходство Рыбакиной? Ее победа с форой (-4.5) гейма оценена в 2.07, с форой (-3.5) — за 1.68.

Тай-брейк в матче можно оформить за 3.40, его отсутствие — за 1.27.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Ангелина Калинина

Рыбакина проводит очень сильный турнир: обыграла сильного грунтового специалиста Вондроушову, совершила камбэк во встрече со Свентек и в полуфинале прошла Остапенко. Каждой сопернице не удалось совладать с силовым теннисом Елены.

Калинина максимально использовала ошибки и не лучшую игру Кудерметовой в ключевые моменты и заслуженно пробилась в финал, но там ее не ждет ничего хорошего. Ангелина обыгрывала предыдущих соперниц благодаря стабильности, но агрессивной и точно пробивающей Рыбакиной ей будет тяжело будет составить конкуренцию.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-4.5) гейма за 2.07.

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