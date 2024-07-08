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Прогнозы на спорт

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Елена Рыбакина — Анна Калинская: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года

Прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Анна Калинская 8 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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8 июля на Уимблдоне состоится матч четвертого круга между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и Анной Калинской из России. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2-1 в пользу Рыбакиной.

Даниил Медведев. Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Рыбакиной. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 83% вероятности исхода. Успех Калинской котируется за 4.10 (17%).

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.03.

Выигрыш казахстанской теннисистки с форой (-4.5) доступен за 1.98, триумф россиянки с (+4.5) — за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Рыбакиной за 1.73.

Если Калинская возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.10.

Анна Калинская. Калинская стала лучшей среди россиянок на Уимблдоне. Ей помогла поддержка Синнера

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Анна Калинская

После вылета Свентек Рыбакина стала единоличным фаворитом Уимблдона, и это не мудрено, ведь Елена — победительница турнира 2022 года и четвертьфиналистка 2023-го. В трех матчах этого розыгрыша она уступила только одну партию, а в прошлом матче разгромила Возняцки, отдав той всего один гейм. Чувствуется, что казахстанская теннисистка нащупала свою игру.

Калинская сильно прибавила в этом сезоне, но против топов ее очень часто не хватает физически и психологически. Думаю, эти факторы позволят Рыбакиной одержать уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.73.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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