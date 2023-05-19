КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Елена Рыбакина — Елена Остапенко: прогноз на матч WTA Рим 19 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Рим Елена Рыбакина — Елена Остапенко 19 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Елена Остапенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 мая в Риме состоится противостояние тезок — Елена Остапенко сыграет с Еленой Рыбакиной. Встреча теннисисток из Латвии и Казахстана в полуфинале турнира WTA 1000 начнется не ранее 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России этот матч легально не покажут. Остапенко ведет в личном противостоянии со счетом 2:1.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: теннисистка из России не пустит украинку в финал Рима

Букмекерская компания Olimpbet считает, что в финал из этой пары выйдет Рыбакина. На ее победу определен коэффициент 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех Остапенко котируется за 2.40 (38%).

При ставке в 1000 рублей на девушку из Латвии в случае позитивного исхода выплата составит 2400 рублей, а чистая прибыль — 1400 рублей.

Теннисистки уже встречались в этом году — на Australian Open в двух сетах сильнее оказалась Рыбакина. Ее выигрыш с таким же счетом в предстоящей игре идет за 2.33.

Три из четырех матчей Остапенко в Риме оказались трехсетовыми. На то, что с Рыбакиной она также проведет максимум партий, коэффициент — 2.33. На минимум — 1.54.

Успех латвийки хотя бы в одной партии оценен в 1.55. До этого года Остапенко одержала две победы в очном противостоянии, и обе всухую.

Тотал больше 21.5 гейма в игре доступен за 1.92, ТМ 21.5 — за 1.93.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Елена Остапенко

Обе теннисистки на этом турнире демонстрируют характер: Рыбакина в четвертьфинале совершила камбэк с 2:4 и меньше против Свентек, после чего полька снялась в третьей партии, а Остапенко выиграла три трехсетовика. Удивительно, но латвийка, которая в 2017-м взяла титул на «Ролан Гаррос», впервые дошла до 1/2 на турнире категории 1000.

В этом сезоне Рыбакина уже обыгрывала Остапенко, но на харде. На грунте же ее мощный, но стабильный теннис против латвийки должен быть еще более эффективен. Все же Алене зачастую очень не хватает стабильности.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-1.5) гейма за 1.72.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
Обсудить
Читайте также
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: теннисистка из России не пустит украинку в финал Рима