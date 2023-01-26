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Сегодня, 07:15

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: прогноз на матч Australian Open 26 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Елена Рыбакина — Виктория Азаренко 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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26 января на Australian Open состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В одном из них сойдутся белоруска Виктория Азаренко и представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется в 11.35 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рыбакиной.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у чемпионки Уимблдона-2022 больше шансов на победу. Взять успех Рыбакиной можно с коэффициентом 1.52, что приблизительно 66% вероятности исхода. Триумф Азаренко идет за 2.54 (34%).

Ставка в 1000 рублей на то, что в финал отправится Виктория, в случае ее выигрыша принесет 2540 рублей.

На то, что Азаренко возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.58.

На тотал больше 21.5 гейма можно поставить за 1.80, на ТМ 21.5 — за 2.00.

Считаете, что белоруска не проиграет с разницей больше трех геймов? Ф2(+3.5) идет за 1.85, Ф1(-3.5) — за 1.95.

Тай-брейк в матче оценен в 2.90, его отсутствие — в 1.37.

Кто первым заработает брейк-пойнт? Рыбакина — 1.75, Азаренко — 1.96.

Есть несколько необычных вариантов для ставки:

  • медицинский тайм-айт — 3.50;

  • игрок сломает ракетку — 12.0;

  • игрок возьмет свою подачу с 0-40 — 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Елены за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

Девушки встречались в прошлом сезоне на похожем харде в Индиан-Уэллс, и тогда Рыбакина легко закрыла Азаренко 2:0 по сетам (6:3. 6:4). На Australian Open Елена восхитительна: в пяти матчах проиграла только одну партию и выбила, казалось, непобедимую Игу Швентек. Виктория тоже здорово шла по сетке, но все-таки не была настолько стабильна, как будущая соперница: Виктория проиграла сет китаянке Чжу Линь и американке Киз. Да, в 1/4 она мега уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Пегулой, но в матче с Рыбакиной ей придется прибавить еще сильнее. А сделать это в конце второй недели турнира будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина победит за 1.52.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
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