4 июня первая ракетка России Дарья Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, на территории РФ легально она показана не будет. Счет личных встреч — 6:0 в пользу украинки.

Тем не менее на этот раз украинка идет аутсайдером поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.53, что приблизительно 35% вероятности исхода. А вот успех Касаткиной доступен за 1.54 (65%).

Ставка в 1000 рублей на девятую ракетку мира, если она пробьется в следующий раунд, принесет 1540 рублей.

Все шесть очных встреч теннисистки провели до декрета Свитолиной. Четыре из них завершились в двух сетах. На две партии в предстоящем матче котировка — 1.54, на три — 2.38.

Касаткина проводит очень мощный турнир: например, в предыдущем раунде отдала всего один гейм американке Стирнс, а еще ранее отправила домой опасную чешку Вондроушову и немку Нимайер — всех в трех сетах. На победу Дарьи 2:0 коэффициент — 2.20.

Если считаете, что Свитолина даст отпор и заберет хотя бы сет, возьмите ФС1(1.5) за 1.63.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.97, ТМ 21.5 — за 1.86.

Единственный матч на грунте между россиянкой и украинкой в Риме в 2018-м получился необычным: Касаткина выиграла стартовую партию 6:0, но все равно уступила. «Баранку» в предстоящей встрече можно оформить за 6.60.

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина

Свитолиной пришлось серьезно помучиться в двух предыдущих раундах: сначала она отыграла сет и брейк у австралийки Сандерс, а затем выбила из борьбы другую россиянку — Блинкову. Та встреча тоже завершилась в трех партиях. В обоих случаях Элина выглядела тяжеловато и допускала довольно много ошибок.

Касаткина же снова блистает на «Ролан Гаррос». В прошлом году Дарья дошла в Париже до полуфинала и теперь защищает приличные 900 очков, поэтому обыграть Свитолину ей нужно кровь из носу. Учитывая форму россиянки, такому исходу вряд ли кто удивится. Дарья поражает на этом турнире в первую очередь стабильностью — в трех матчах у нее не было еще ни одного провального отрезка, а это очень важный фактор в битве с Элиной.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной за 1.54.

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