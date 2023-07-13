Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Элина Свитолина — Маркета Вондроушова 13 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Элина Свитолина на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся украинка Элина Свитолина и Маркета Вондроушова из Чехии. Поединок начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир. В личном противостоянии ведет Свитолина (3:2).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у девушек примерно равные шансы на проход в финал: взять на победу Вондроушовой можно с коэффициентом 1.80, это приблизительно 54% вероятности. Триумф украинки дали с чуть большей котировкой 2.07 (46%).

Верите в Свитолину? Ставка в 1000 рублей на 76-ю ракетку мира при благоприятном итоге принесет 2070 рублей.

Правда, аналитики наиболее вероятным исходом поединка считают сухую викторию чешки (2:0), такой результат идет за 2.70. Успех Элины 2:0 — за 3.15.

Также предложен широкий выбор ставок на выигрыш любой из теннисисток с учетом форы:

• Ф1(1.5) — за 1.87, Ф2(-1.5) — за 1.98;

• Ф1(2.5) — за 1.68, Ф2(-2.5) — за 2.22.

Обе спортсменки в двух прошлых раундах отдали по одному сету, букмекеры полагают, что и предстоящая встреча может получиться упорной. Тотал больше 22.5 гейма доступен за 2.01, ТМ 22.5 — за 1.84.

Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 2.70, обратный рынок представлен за 1.40.

Федор Чалов и&nbsp;Иван Обляков (ЦСКА). «Зенит» — ЦСКА: армейцы отомстят за Марио Фернандеса?

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Элина Свитолина — Маркета Вондроушова

Для обеих девушек выход в полуфинал Уимблдона — лучшее достижение в карьере. Спортсменки на входят даже в топ-40 WTA, но поборются за выход в финал, а по пути убрали с турнира гораздо более именитых соперниц. Свитолина разобралась с Викторией Азаренко и первой ракеткой мира Игой Свентек. Чешка справилась с Вероникой Кудерметовой, Джессикой Пегулой и другими крепкими теннисистками. Очное противостояние может получиться упорным, тем более что на двух прошлых стадиях они отдали оппоненткам по сету.

Рекомендуемая ставка: ТБ 23.5 за 2.25.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фарул» — «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2023 года

Янник Синнер — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 14 июля 2023 года