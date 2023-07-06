Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 02:15

Элисе Мертенс — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Элисе Мертенс — Элина Свитолина 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июля украинка Элина Свитолина во втором круге Уимблдона сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. Теннисистки выйдут на корт не ранее 13.00 по московскому времени. В России этот матч, как и другие, показан не будет. Мертенс ведет в личном противостоянии со счетом 3:2.

Александр Бублик с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу на&nbsp;турнире в&nbsp;Халле. Александр Бублик — Джеффри Вольф: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2023 года

И именно ее аналитики букмекерской компании Olimpbet нарекли фаворитом предстоящей встречи. Победу Элисе можно взять за 1.62, что около 61% вероятности исхода. А вот триумф Свитолиной предложено оформить за достаточно крупные 2.31 (39%).

Хотите увеличить 1000 рублей более чем в два раза? Ставка на Элину в случае ее выхода в третий круг принесет выплату в 2310 рублей.

Эксперты считают, что матч получится достаточно упорным: ТБ 20.5 гейма идет за 1.69, ТМ 20.5 — за 2.16.

Только одна из пяти предыдущих встреч теннисисток завершилась в трех сетах. На две партии в предстоящей битве котировка — 1.61, на три — 2.23.

Триумф Свитолиной с форой (+2.5) гейма можно оформить за 1.91, выигрыш Мертенс в три и более гейма — за 1.90.

Кстати, неплохой коэффициент на победу украинки хотя бы в одной партии — 1.54.

На победу игрока в матче после поражения в первом сете котировка — 4.30. Верите в такой ход событий?

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Элисе Мертенс — Элина Свитолина

Если отбросить поражение в Бирмингеме от Линды Фрухвиртовой, игра и результаты Свитолиной после рождения ребенка впечатляют. Украинка добралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а в стартовом раунде Уимблдона с комфортным счетом 6:4, 6:3 разобралась с Винус Уильямс.

Конечно, матч против Мертенс не будет простым — бельгийка играет довольно агрессивно, но вместе с тем у нее нет стабильности. Например, ее же ей не хватило в противостоянии с Павлюченковой в Париже. А еще бельгийка совсем недавно испытывала проблемы с поясницей: из-за этого она снялась с турнира в Хертогенбосе и с матча против Плишковой в Истборне полторы недели назад.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой (+2.5) гейма за 1.91.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Элина Свитолина
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: у первой ракетки России снова возникнут проблемы с колючим французом