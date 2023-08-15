Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев: вторая ракетка России не покинет Цинциннати так же рано, как Торонто

Прогноз на матч ATP Цинциннати Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 августа вторая ракетка России Андрей Рублев в первом круге «мастерса» в Цинциннати сразится с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты выйдут на корт не ранее 22.30 по московскому времени, в России этот и другие матчи турнира показаны не будут. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Рублева.

Лоренцо Сонего. Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года

Он же считается безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Успех Руусувуори предложен за 3.34 (25%).

При ставке в 1000 рублей на финна в случае его выигрыша выплата составит 3340 рублей.

Эксперты думают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Рублева. Такой результат идет за 1.95.

Триумф Руусувуори с форой (+1.5) по сетам предложен за 1.80, с гандикапом (+3.5) по геймам — за 1.92. Если же больше верите в россиянина, оформите (-3.5) за 1.87.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.97, ТМ 22.5 — в 1.82.

В случае если в игре будет тай-брейк, ставка увеличится в 2.34 раза. Если не будет — то в 1.55.

Петра Квитова. Петра Квитова — Анна Блинкова: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев

Рублев провалил «мастерс» в Торонто, неожиданно уже в первом круге уступив американцу Маккензи Макдональду (4:6, 3:6). В результате у Андрея было достаточно времени, чтобы переосмыслить произошедшее и улучшить игру, чтобы быть лучше готовым к Цинциннати.

Благо здесь в стартовом раунде его ждет соперник, которого он уже неоднократно обыгрывал. Обе встречи с Руусувуори состоялись на харде, и только в одной из них финн выиграл сет. Он тоже уступил уже в стартовом раунде на последнем турнире. Вероятно, рано вылетит и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-3.5) за 1.87.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
0
Читайте также
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года