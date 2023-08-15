15 августа вторая ракетка России Андрей Рублев в первом круге «мастерса» в Цинциннати сразится с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты выйдут на корт не ранее 22.30 по московскому времени, в России этот и другие матчи турнира показаны не будут. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Рублева.

Он же считается безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Успех Руусувуори предложен за 3.34 (25%).

При ставке в 1000 рублей на финна в случае его выигрыша выплата составит 3340 рублей.

Эксперты думают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Рублева. Такой результат идет за 1.95.

Триумф Руусувуори с форой (+1.5) по сетам предложен за 1.80, с гандикапом (+3.5) по геймам — за 1.92. Если же больше верите в россиянина, оформите (-3.5) за 1.87.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.97, ТМ 22.5 — в 1.82.

В случае если в игре будет тай-брейк, ставка увеличится в 2.34 раза. Если не будет — то в 1.55.

Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев

Рублев провалил «мастерс» в Торонто, неожиданно уже в первом круге уступив американцу Маккензи Макдональду (4:6, 3:6). В результате у Андрея было достаточно времени, чтобы переосмыслить произошедшее и улучшить игру, чтобы быть лучше готовым к Цинциннати.

Благо здесь в стартовом раунде его ждет соперник, которого он уже неоднократно обыгрывал. Обе встречи с Руусувуори состоялись на харде, и только в одной из них финн выиграл сет. Он тоже уступил уже в стартовом раунде на последнем турнире. Вероятно, рано вылетит и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-3.5) за 1.87.

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