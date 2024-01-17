Медведев напугал на старте Australian Open. Но против Руусувуори проблем возникнуть не должно

18 января в Мельбурне состоятся очередные матчи первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Во втором круге первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, на территории РФ легально он показан не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу россиянина.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что Медведев легко шагнет в следующий раунд. На его победу в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.08, что примерно 93% вероятности исхода. Успех его соперника котируется за 8.00 (7%).

Пари на то, что встреча завершится в трех сетах в пользу Даниила, предложено заключить за 1.85. Триумф Руусувуори хотя бы в одной партии идет за 1.95, в двух — за 4.00.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов в матче:

тотал больше 31.5 доступен за 1.72, ТМ 31.5 — за 2.00;

ТБ 32.5 — за 1.90, ТМ 32.5 — также за 1.90.

Выигрыш Медведева с разницей в восемь и больше геймов оценен в 1.93. Если же Руусувуори удастся проиграть не так крупно, сыграет коэффициент 1.87.

15 и более эйсов в матче предложены за 2.00, 14 и меньше — за 1.72.

Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев

Медведев слегка напугал в первом круге, проиграв стартовый сет малоизвестному французу Теренсу Атману. Однако после этого Даниил набрал обороты и перемолол соперника, который отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за судорог. Можно сказать, что первая партия была для россиянина разминочной, так как до этого он не провел в этом сезоне ни одного матча.

Стоит отметить, что игра прошла в не лучших для Медведева погодных условиях при высокой температуре. А вот встреча с Руусувуори состоится одним из последних запусков, когда солнечный пик пройдет, поэтому играть Даниилу будет значительно комфортнее. А значит, можно надеяться, что он с первых же геймов покажет свой теннис.

Финн — удобный соперник для первой ракетки России. Медведев легко обыграл его в обеих личных встречах в 2022-м и 2023-м, ни разу не отдав больше четырех геймов за сет.

Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет меньше 19.5 гейма за 1.80.

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