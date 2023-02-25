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«Эмполи» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Эмполи» — «Наполи» 25 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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25 февраля лидер чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Эмполи». Встреча 24-го тура состоится на арене имени Карло Кастеллани и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.55 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 24-й тур
25 февр, 20:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи

Букмекеры считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность этого исхода — примерно 67%. Ничья оценена котировкой 4.60 (22%), успех «Эмполи» — 6.80 (11%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.

«Эмполи» проиграл всего один из восьми матчей в серии А после паузы на ЧМ. На то, что команда Паоло Дзанетти не уступит в предстоящей встрече, котировка — 2.75.

У «Наполи» лучшая оборона в чемпионате Италии (15 пропущенных мячей), в четырех предыдущих матчах команда Спаллетти победила всухую. Отсутствие голов у «Эмполи» идет за 2.20, условие «обе забьют — нет» — за 1.87.

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Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.13.

На 19-й мяч Осимхена в этом сезоне серии А котировка — 1.80, на 11-й забитый Кварацхелией мяч — 2.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Наполи» за 6.70.

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ФК Эмполи
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