16 января в заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии «Эмполи» сыграет с «Сампдорией». Встреча состоится на «Стадионе Карло Кастеллани» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эмполи» фаворитом. На победу хозяев можно поставить за 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех «Сампдории» — за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на триумф генуэзцев в случае их выигрыша выплата составит 3600 рублей, а чистая прибыль — 2600 рублей.

Вариант «Сампдория» не проиграет" доступен за 1.70. В десяти последних очных матчах «Эмполи» одолел соперника всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.71.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.97. На обратный исход можно поставить за 1.83.

В матче будет назначен пенальти? Если считаете, что это очень реально, возьмите такое условие за 2.60. На удаление коэффициент — 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: