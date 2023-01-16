Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Эмполи» — «Сампдория»: где смотреть матч серии А 16 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Эмполи» — «Сампдория» 16 января 2023 года
Евгений Коростелев
Томмазо Бальданци.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 января в заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии «Эмполи» сыграет с «Сампдорией». Встреча состоится на «Стадионе Карло Кастеллани» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
16 янв, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Сампдория

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эмполи» фаворитом. На победу хозяев можно поставить за 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех «Сампдории» — за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на триумф генуэзцев в случае их выигрыша выплата составит 3600 рублей, а чистая прибыль — 2600 рублей.

Вариант «Сампдория» не проиграет" доступен за 1.70. В десяти последних очных матчах «Эмполи» одолел соперника всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.71.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.97. На обратный исход можно поставить за 1.83.

Осимхен и&nbsp;Хвича. «Наполи» — «Кремонезе»: Хвича и Осимхен разорвут аутсайдера на куски

В матче будет назначен пенальти? Если считаете, что это очень реально, возьмите такое условие за 2.60. На удаление коэффициент — 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • победа «Эмполи» 1:0 — за 6.30;

  • минимальный успех «Сампдории» — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Эмполи
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Салават Юлаев» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 16 января 2023 года онлайн в прямом эфире