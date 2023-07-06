Прогнозы на спорт
Сегодня, 04:15
6 июля на Уимблдоне сыграют местный любимец Энди Маррей и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Теннисисты сразятся на выход в третий круг, их матч начнется третьим запуском не ранее 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч ничейный — 1:1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Маррея фаворитом предстоящей игры. На победу двукратного чемпиона Уимблдона можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Триумф Циципаса предложен за 2.19 (41%).
Ставка в 1000 рублей на грека в случае его выигрыша принесет выплату в 2190 рублей.
Тотал больше 41.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 41.5 — за 1.91. Напомним, что в первом круге Стефанос сыграл пятисетовик с Тимом, а Маррей разгромил Пенистона.
Кстати, победа грека с форой (+1.5) гейма оценена в 1.99. Если же верите в уверенный проход британца, возьмите Ф1(-1.5) за 1.83.
Все обстоятельства складываются в пользу британского теннисиста. Маррей свой матч первого круга завершил во вторник, а Циципас из-за дождя дожал Тима только в потемках среды. По этой причине на восстановление у него будет меньше суток.
Плюс к этому Энди проводит потрясающий сезон на траве — выиграл подряд два челленджера в Сурбитоне и Ноттингеме, а в стартовом раунде отдал соотечественнику Пенистону всего четыре гейма. В то же время у Стефа только две победы в пяти встречах, включая одну на Уимблдоне.
И да, в прошлом сезоне они уже играли на траве в Штутгарте — Маррей тогда закрыл Циципаса в двух сетах.
Рекомендуемая ставка: победа Маррея за 1.68.
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