6 июля на Уимблдоне сыграют местный любимец Энди Маррей и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Теннисисты сразятся на выход в третий круг, их матч начнется третьим запуском не ранее 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч ничейный — 1:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Маррея фаворитом предстоящей игры. На победу двукратного чемпиона Уимблдона можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Триумф Циципаса предложен за 2.19 (41%).

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Тотал больше 41.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 41.5 — за 1.91. Напомним, что в первом круге Стефанос сыграл пятисетовик с Тимом, а Маррей разгромил Пенистона.

Кстати, победа грека с форой (+1.5) гейма оценена в 1.99. Если же верите в уверенный проход британца, возьмите Ф1(-1.5) за 1.83.

Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас

Все обстоятельства складываются в пользу британского теннисиста. Маррей свой матч первого круга завершил во вторник, а Циципас из-за дождя дожал Тима только в потемках среды. По этой причине на восстановление у него будет меньше суток.

Плюс к этому Энди проводит потрясающий сезон на траве — выиграл подряд два челленджера в Сурбитоне и Ноттингеме, а в стартовом раунде отдал соотечественнику Пенистону всего четыре гейма. В то же время у Стефа только две победы в пяти встречах, включая одну на Уимблдоне.

И да, в прошлом сезоне они уже играли на траве в Штутгарте — Маррей тогда закрыл Циципаса в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Маррея за 1.68.

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