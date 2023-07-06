Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

Энди Маррей — Стефанос Циципас: британец отправит пятую ракетку мира на каникулы

Прогноз на матч Уимблдона Энди Маррей — Стефанос Циципас 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Энди Маррей.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июля на Уимблдоне сыграют местный любимец Энди Маррей и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Теннисисты сразятся на выход в третий круг, их матч начнется третьим запуском не ранее 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч ничейный — 1:1.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Маррея фаворитом предстоящей игры. На победу двукратного чемпиона Уимблдона можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Триумф Циципаса предложен за 2.19 (41%).

Ставка в 1000 рублей на грека в случае его выигрыша принесет выплату в 2190 рублей.

Тотал больше 41.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 41.5 — за 1.91. Напомним, что в первом круге Стефанос сыграл пятисетовик с Тимом, а Маррей разгромил Пенистона.

Кстати, победа грека с форой (+1.5) гейма оценена в 1.99. Если же верите в уверенный проход британца, возьмите Ф1(-1.5) за 1.83.

Андрей Рублев. Андрей Рублев — Аслан Карацев: ждем перестрелку эйсами от второй и четвертой ракеток России

Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас

Все обстоятельства складываются в пользу британского теннисиста. Маррей свой матч первого круга завершил во вторник, а Циципас из-за дождя дожал Тима только в потемках среды. По этой причине на восстановление у него будет меньше суток.

Плюс к этому Энди проводит потрясающий сезон на траве — выиграл подряд два челленджера в Сурбитоне и Ноттингеме, а в стартовом раунде отдал соотечественнику Пенистону всего четыре гейма. В то же время у Стефа только две победы в пяти встречах, включая одну на Уимблдоне.

И да, в прошлом сезоне они уже играли на траве в Штутгарте — Маррей тогда закрыл Циципаса в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Маррея за 1.68.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Стефанос Циципас
Энди Маррей
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Элисе Мертенс — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года