7 июня стартуют стыковые матчи, в которых определится финальный состав участников РПЛ на следующий сезон. В одной из пар сойдутся «Енисей» и «Факел», первая игра противостояния пройдет в Красноярске на Футбол-арене «Енисей». Главный арбитр Сергей Карасев даст сигнал о начале встречи в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости являются серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Успех красноярцев доступен за 3.90 (24%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.38 (28%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3380 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество воронежцев:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа гостей 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.18.

Также доступны рынки на итоговую викторию любой из команд во всем противостоянии. Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ будет играть «Енисей», можно за 4.19. Триумф «Факела» оценен в 1.23.

Предстоящий матч вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71. Команды еще в сезоне-2021/22 рубились друг с другом в первой лиге и там нередко выдавали результативные поединки: последние три встречи «Енисея» и «Факела» завершились минимум с тремя забитыми мячами.

Рынок на результативные удары от обоих коллективов доступен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 1.85. Эта ставка также зашла в трех последних очных матчах оппонентов.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки