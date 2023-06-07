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«Енисей» — «Факел»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Енисея».
Фото Телеграм-канал «Енисея», Telegram
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7 июня стартуют стыковые матчи, в которых определится финальный состав участников РПЛ на следующий сезон. В одной из пар сойдутся «Енисей» и «Факел», первая игра противостояния пройдет в Красноярске на Футбол-арене «Енисей». Главный арбитр Сергей Карасев даст сигнал о начале встречи в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости являются серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Успех красноярцев доступен за 3.90 (24%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.38 (28%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество воронежцев:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа гостей 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.18.

Также доступны рынки на итоговую викторию любой из команд во всем противостоянии. Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ будет играть «Енисей», можно за 4.19. Триумф «Факела» оценен в 1.23.

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Предстоящий матч вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71. Команды еще в сезоне-2021/22 рубились друг с другом в первой лиге и там нередко выдавали результативные поединки: последние три встречи «Енисея» и «Факела» завершились минимум с тремя забитыми мячами.

Рынок на результативные удары от обоих коллективов доступен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 1.85. Эта ставка также зашла в трех последних очных матчах оппонентов.

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