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Сегодня, 06:15

«Енисей» — «Факел»: прогноз на стыковой матч 7 июня 2023 года

Прогноз и ставка на стыковой матч «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Факела» на тренировке перед матчем с «Енисеем».
Фото Телеграм-канал «Факела», Telegram
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7 июня пройдут первые стыковые матчи за право играть в РПЛ. На Дальнем Востоке, в Красноярске, встретятся «Енисей» и «Факел». Игра пройдет на Футбол-арене «Енисей» и начнется в 15.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада Сергея Карасева. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды из Воронежа можно с коэффициентом 2.03, это приблизительно 48% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.90 (24%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.38 (28%).

Верите в триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Факела» при благоприятном результате принесет 2030 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество воронежцев:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа гостей 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.18.

Также доступны рынки на итоговую викторию любой из команд в противостоянии. Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ будет играть «Енисей», можно за 4.19. Триумф «Факела» оценен в 1.23.

Предстоящий матч вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вадим Евсеев. «Енисей» — «Факел»: Глушков напряжет гостей, но Евсеев засушит игру и перенесет развязку в Воронеж

Прогноз и ставка на стыковой матч «Енисей» — «Факел»

В прошедшем сезоне РПЛ воронежцы оказались одной из самых веселых команд: в среднем за игру «Факела» в чемпионате забивалось (от обеих команд) 2.8 гола. В играх коллектива Вадима Евсеева нередко случался большой счет — 3:3, 2:2, 1:4 и другой. «Енисей» же, несмотря на невысокую результативность в первой лиге (43 гола за 34 матча), в конце выдал несколько увлекательных битв. В четыре из последних пяти туров чемпионата красноярцы забивали по два мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.60 (если будет забито ровно два мяча, случится возврат).

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