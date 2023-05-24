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«Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»).
Фото Global Look Press
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24 мая в 36-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» столкнется с «Атлетико». Матч пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться футболом команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Атлетико

Букмекерская компания Olimpbet считает «Атлетико» небольшим фаворитом. На триумф «индейцев» можно поставить с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), успех хозяев — за 2.89 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3540 рублей, если команды не определят победителя.

В четырех из предыдущих шести очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

Также соперники часто обмениваются результативными ударами — это случилось в пяти матчах подряд. Условие «обе забьют» идет за 1.64, обратный рынок — за 2.28.

В двух из четырех прошлых столкновений «индейцы» одолели «попугаев» с разницей в один мяч. Победа «Атлетико» с форой (0) оценена в 1.78.

Самый вероятный счет — 1:1. Этот итог предложен за 6.42.

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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Атлетико»

В 12 предыдущих турах ла лиги «Эспаньол» победил только однажды и девять раз проиграл. Родные трибуны тоже не сильно помогли — у каталонцев одна виктория в пяти домашних поединках. При этом «попугаи» довольно часто забивают: у них минимум один мяч в 20 из 21 встречи чемпионата подряд.

«Атлетико» за весь сезон пропустил всего 13 голов в гостях — меньше лишь у «Барсы» (11). Но в последнее время «индейцы» часто дают слабину — не могут сохранить ворота уже четыре матча подряд. Причем в двух из трех прошлых выездов мадридцы уступили всухую.

«Атлетико» мотивирован борьбой с «Реалом» за второе место, а «Эспаньол» сражается за выживание — команды обязаны атаковать. Недавние выезды «индейцев» и история противостояния с «Эспаньолом» тоже обещают обмен точными выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

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