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«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 13 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Реал» 13 февраля 2023 года
Такефуса Кубо.
Фото Global Look Press
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13 февраля в чемпионате Испании «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад». Встреча 21-го тура пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Муньис Руис.

Испания. Лига 1. 21-й тур
13 февр, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» — явный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность исхода — примерно 43%. На успех «Эспаньола» котировка значительно выше — 3.70 (26%), на ничью — 3.10 (31%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет выплату 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Если считаете, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, возьмите 1Х за 1.68. Если верите в гостей, то Х2 за 1.31.

Тотал больше 2.5 мяча идет за очень крупные 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.51.

«Эспаньол» неважно играет дома: одна победа в пяти матчах. А «Реал Сосьедад» отлично выступает на выезде — лишь одно поражение в пяти играх при трех победах. В предыдущих трех выездных встречах клуб из Сан-Себастьяна не пропустил. На то, что «Эспаньол» останется без голов дома, котировка — 2.40.

Эксперты допускают, что одна из команд не забьет. На отсутствие обмена голами предложен коэффициент 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Реала Сосьедад» — 5.60;

  • минимальный успех «Эспаньола» — 7.60;

  • ничья 1:1 — 8.30.

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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

«Эспаньол» уже провалил сезон-2022/23: идет 17-м и везет «Валенсии» из зоны вылета всего одно очко. При этом команда проиграла лишь раз в последних пяти встречах.

Каталонцы занимают только третье место с конца по набранным в домашних матчах очкам, но в последнее время взяли себя в руки и не уступили на своей арене в пяти встречах.

В то же время «Реал Сосьедад» проводит роскошный сезон: идет на третьем месте в ла лиге, поддавливая «Реал» и «Барселону». Команда набрала 39 очков в 20 матчах и стучится в Лигу чемпионов, оторвавшись от шестого места на семь очков.

Но при этом баски отнюдь не короли атаки: забили всего 28 мячей. Например, у «Барселоны» в активе 42 гола. Зато команда из Сан-Себастьяна отлично защищается. Она на четвертом месте в лиге по пропущенным мячам (19). В трех последних матчах «Сосьедад» выиграл лишь однажды — у «Райо Вальекано» (2:0), зато ничья с «Реал Мадрид» (0:0) компенсировала поражение от «Вальядолида (0:1).

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 2.50.

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