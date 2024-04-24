24 апреля на «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби — «Эвертон» примет «Ливерпуль». Команды сыграют в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток судьи Энди Мэдли прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом: поставить на гостей можно за 1.43, это примерно 66% вероятности. Победу «Эвертона» оценили в 6.80 (15%), ничью — в 5.20 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен голами дали за 1.68, обратный вариант доступен за 2.16.

Триумф «ирисок» с форой (+1.5) идет за 1.73. Рынок Ф (-1.5) на красных предложили за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу парней Юргена Клоппа. Коэффициент на этот результат составил 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

В последний раз «ириски» отличились в мерсисайдском дерби в декабре 2021-го (1:4) — в четырех следующих встречах красные сохранили ворота сухими. Трижды Мо Салах и компания победили с одинаковым счетом (2:0) — в том числе в первом круге нынешнего сезона на «Энфилде». А однажды все же сжалились и разделили с принципиальным соперником очки (0:0).

В текущей кампании синие ведут себя с представителями топ-4 крайне робко — лишь один гол в шести матчах. В историю вошел декабрьский поединок с «Манчестер Сити» на «Гудисон Парк» (1:3). Во втором круге «горожане» были уже не столь обходительны (0:2) — равно как и «Арсенал» в сентябре (0:1), и дважды «Астон Вилла» (0:4, 0:0). В позапрошлом туре команда Шона Дайча и вовсе попала под разнос «Челси» (0:6). Ждать результативных действий от атаки скаузеров — бесполезное занятие.

Рекомендуемая ставка: «Эвертон» не забьет за 2.35.

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