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Евгения Медведева и FONBET выпускают коллекцию одежды «Сцена из жизни»

Евгения Медведева.
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В «Сцене из жизни» FONBET вместе с амбассадором Женей Медведевой вдохновляются архивом выступлений фигуристки — ключевыми соревнованиям и ледовыми шоу. Образы героинь, которых сыграла Медведева, становятся отправной точкой коллаборации. Линейка обращается к характеру и смыслам спортивного костюма — это не только атрибутика, но еще и главная роль. Куратором коллекции выступила основатель бренда «Аутло» Диляра Минрахманова.

В линейке: ветровка, чепчик, юбка и сумка. Вещи отсылают к деталям, цвету и силуэту костюмов. Сумка, чепчик и юбка вдохновлены фасоном, черным и рубиновым цветами драматических образов Анны Карениной и Кармен; орнамент, стойка и воротник ветровки взяты из образа гейши Саюри; завязки и бантики на всех вещах — отсылка к кокетливому банту Сейлор Мун и коньковым шнуркам.

«При создании коллекции мы учитывали эргономику ледового костюма: водоотводящие ткани, эластичность, комфорт. В повседневных нарядах я предпочитаю мягкие ткани, пастельные тона и спокойные оттенки — бежевые, голубые, кремовые и так далее. В «Сцене из жизни» мы, конечно, решили добавить вещам акцентов, экстравагантности, яркости. Ведь изящные детали не менее важны, чем удобство», — рассказала Медведева.

Коллекция учитывает тенденции современной моды: вещи органично дополнят как спортивные, так и лайфстайл-наряды в любом контексте — от светской вечеринки до деловой встречи.

«Сценические образы остаются со спортсменами и артистами на всю жизнь, я это знаю по себе и своему прошлому в бальных танцах. Для Жени мы решили создать лайфстайл-коллекцию, которая ненавязчиво отсылает к ее образам и при этом легко сочетается с повседневным гардеробом. Юбка облегчит образ с тяжелой кожаной или мотокурткой. Ветровка украсит лук со светлыми джинсами или мини-юбкой. Чепчики в этом сезоне — мой мастхэв: снимает градус серьезности с пиджаков и грубых курток. Сумка — незаменимая вещь для спорта, а еще ее всегда можно поставить на пол, чтобы свободнее позировать на фото, — поделилась куратор проекта Диляра Минрахманова.

Вещи из «Сцены из жизни» поступят в продажу 23 апреля. На странице проекта можно выиграть сразу всю коллекцию.

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Фигурное катание
Евгения Медведева
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