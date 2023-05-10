«Евровидение»-2023: прогноз и коэффициенты на второй полуфинал конкурса

Прогнозы на спорт
10 мая, 23:45
11 мая в британском Ливерпуле на «Ливерпуль Арене» состоится второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», по итогам которого определятся 10 участников гранд-финала. Они составят компанию десяти триумфаторам первого полуфинала, а также странам «Большой пятерки» и победителю прошлогоднего конкурса. В 2022-м триумфатором стала Украина.
Список участников второго полуфинала выглядит следующим образом:
Дания, Reiley — Breaking My Heart;
Армения, Brunette — Future Lover;
Румыния, Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On);
Эстония, Alika — Bridges;
Бельгия, Gustaph — Because Of You;
Кипр, Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
Исландия, Dilj? — Power;
Греция, Victor Vernicos — What They Say;
Польша, Blanka — Solo;
Словения, Joker Out — Carpe Diem;
Грузия, Iru — Echo;
Сан-Марино, Piqued Jacks — Like An Animal;
Австрия, Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar;
Албания, Albina & Familja Kelmendi — Duje;
Литва, Monika Linkyt? — Stay;
Австралия, Voyager — Promise.
Букмекеры считают фаворитом второго полуфинала австрийский поп-дуэт Теодоры Шпирич и Селины-Марии Эдбауэр. На их проход в решающий раунд предложен коэффициент 1.02. За чуть большие 1.082 доступен успех прогрессив-метал-группы Voyager из Австралии. Также без финала вряд ли останется 22-летняя армянская певица Элен Еремян, выступающая под псевдонимом Брюнет. Ее триумф оценен в 1.10.
В топ-10, по мнению аналитиков, войдут Кипр (1.125), Литва (1.144), Грузия (1.168), Словения (1.20), Греция и Бельгия (обе — по 1.40), а еще Дания (1.57).
Отсеяны, как считают эксперты, будут Эстония (1.616), Польша (1.80), Албания (2.375) и Исландия (3.00). Главными аутсайдерами назначены Румыния (6.50) и Сан-Марино (7.00).