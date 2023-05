«Евровидение»-2023: прогноз и коэффициенты на второй полуфинал конкурса

11 мая в британском Ливерпуле на «Ливерпуль Арене» состоится второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», по итогам которого определятся 10 участников гранд-финала. Они составят компанию десяти триумфаторам первого полуфинала, а также странам «Большой пятерки» и победителю прошлогоднего конкурса. В 2022-м триумфатором стала Украина.

Список участников второго полуфинала выглядит следующим образом:

Дания, Reiley — Breaking My Heart;

Армения, Brunette — Future Lover;

Румыния, Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On);

Эстония, Alika — Bridges;

Бельгия, Gustaph — Because Of You;

Кипр, Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;

Исландия, Dilj? — Power;

Греция, Victor Vernicos — What They Say;

Польша, Blanka — Solo;

Словения, Joker Out — Carpe Diem;

Грузия, Iru — Echo;

Сан-Марино, Piqued Jacks — Like An Animal;

Австрия, Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar;

Албания, Albina & Familja Kelmendi — Duje;

Литва, Monika Linkyt? — Stay;

Австралия, Voyager — Promise.

Букмекеры считают фаворитом второго полуфинала австрийский поп-дуэт Теодоры Шпирич и Селины-Марии Эдбауэр. На их проход в решающий раунд предложен коэффициент 1.02. За чуть большие 1.082 доступен успех прогрессив-метал-группы Voyager из Австралии. Также без финала вряд ли останется 22-летняя армянская певица Элен Еремян, выступающая под псевдонимом Брюнет. Ее триумф оценен в 1.10.

В топ-10, по мнению аналитиков, войдут Кипр (1.125), Литва (1.144), Грузия (1.168), Словения (1.20), Греция и Бельгия (обе — по 1.40), а еще Дания (1.57).

Отсеяны, как считают эксперты, будут Эстония (1.616), Польша (1.80), Албания (2.375) и Исландия (3.00). Главными аутсайдерами назначены Румыния (6.50) и Сан-Марино (7.00).