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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:35

Хорватия — фаворит Евровидения-2024. Она никогда не выигрывала песенный конкурс

«Евровидение».
Фото Getty Images
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7 мая в шведском Мальме стартует 68-й по счету песенный конкурс «Евровидение». В 2024-м в нем примут участие исполнители из 37 стран. Россия, как и последние два года, не выступит на мероприятии.

В день первого полуфинала фаворитом всего конкурса считается Хорватия, которая никогда ранее не выигрывала Евровидение. Ее в этом году представит певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Она рассказывает о жизни сельского парня, который собирается покинуть родные края. На победу этой композиции предложено поставить с коэффициентом 2.38.

Основным конкурентом Хорватии, по мнению аналитиков, станет Швейцария. Под ее флагом выступит 25-летний артист Немо Меттлер c песней The Code. Успех этого исполнителя можно взять за 4.50. В тройку основных претендентов также попала Италия (автоматический участник финала). На Angelina Mango и ее «La noia» выставлена котировка 6.00.

В топ-10 также вошли:

  • Alyona Alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» (Украина), коэффициент — 9.00;

  • Bambie Thug — «Doomsday Blue» (Ирландия), 11.0;

  • Joost Klein — «Europapa» (Нидерланды), 15.0;

  • Slimane — «Mon amour» (Франция), 21.0;

  • Eden Golan — «Hurricane» (Израиль), 36.0;

  • Marina Satti — «Zari» (Греция), 67.0;

  • Olly Alexander — «Dizzy» (Великобритания), 81.0.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 7 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. Второй полуфинал — в то же время 9 мая. Финал состоится 11 мая.

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