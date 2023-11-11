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«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — ЦСКА 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Ираклий Квеквескири.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Факел»
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11 ноября в Воронеже ЦСКА сыграет с «Факелом». Игра 15-го тура РПЛ пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из Люберец.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить за 2.12, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), а триумф «Факела» — за близкие 3.57 (28%).

Считаете, что хозяева не уступят? Вариант 1Х доступен за 1.77.

Восемь из 10 предыдущих матчей воронежцев во всех турнирах были «низовыми»: ТМ 2.5 оценен в 1.71, ТБ 2.5 — за 2.18.

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Условие «обе забьют» можно оформить за 1.95, «обе забьют — нет» — за 1.85.

В последних двух встречах с «Факелом» ЦСКА отличался меньше двух раз: на ИТБ2 (1.5) котировка — 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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