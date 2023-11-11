11 ноября в Воронеже ЦСКА сыграет с «Факелом». Игра 15-го тура РПЛ пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из Люберец.

ЦСКА — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить за 2.12, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), а триумф «Факела» — за близкие 3.57 (28%).

Считаете, что хозяева не уступят? Вариант 1Х доступен за 1.77.

Восемь из 10 предыдущих матчей воронежцев во всех турнирах были «низовыми»: ТМ 2.5 оценен в 1.71, ТБ 2.5 — за 2.18.

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.95, «обе забьют — нет» — за 1.85.

В последних двух встречах с «Факелом» ЦСКА отличался меньше двух раз: на ИТБ2 (1.5) котировка — 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.

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