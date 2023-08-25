25 августа в шестом туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сразится с «Факелом». Команды выйдут на поле центрального стадиона профсоюзов в 20.00 по московскому времени, трансляция игры будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

«Краснодар», по мнению букмекерской компании Olimpbet, имеет лучшие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (26%), успех «Факела» — за 3.73 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3730 рублей.

На то, что «Факел» в третий раз не проиграет «Краснодару», котировка — 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.

Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 1.83. Если этого не произойдет, сработает 1.96.

Считаете, что соперники порадуют болельщиков забитыми мячами в обоих таймах? Такое условие предложено за 1.84, противоположное — за 1.97.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей