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Сегодня, 04:15

«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Краснодар» 25 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Ильзат Ахметов.
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара»
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25 августа в шестом туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сразится с «Факелом». Команды выйдут на поле центрального стадиона профсоюзов в 20.00 по московскому времени, трансляция игры будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар

«Краснодар», по мнению букмекерской компании Olimpbet, имеет лучшие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (26%), успех «Факела» — за 3.73 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3730 рублей.

На то, что «Факел» в третий раз не проиграет «Краснодару», котировка — 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.

Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 1.83. Если этого не произойдет, сработает 1.96.

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Считаете, что соперники порадуют болельщиков забитыми мячами в обоих таймах? Такое условие предложено за 1.84, противоположное — за 1.97.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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