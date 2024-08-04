4 августа «Факел» и «Краснодар» сыграют в третьем туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи Алексея Сухого прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.25 мск.

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Краснодару»: на победу коллектива Мурада Мусаева предложили котировку 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев и ничья доступны за одинаковые 3.30 (30%).

«Факел» уступил во всех трех предыдущих матчах нового сезона с общим счетом 1:8. Считаете, что неудачная серия воронежцев прервется? Опция 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.20, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Рынок «обе забьют» оценили в 2.00, обратный вариант — в 1.83.

В каждой из трех прошлых игр команда Игоря Черевченко пропустила как минимум дважды. Коэффициент на то, что «быки» оформят больше 1.5 гола, — 2.50.

Три наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Краснодара»: