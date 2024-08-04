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Сегодня, 14:15

«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Дилан Мертенс («Факел»).
Фото Официальный сайт ФК «Факел»
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4 августа «Факел» и «Краснодар» сыграют в третьем туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи Алексея Сухого прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Краснодару»: на победу коллектива Мурада Мусаева предложили котировку 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев и ничья доступны за одинаковые 3.30 (30%).

«Факел» уступил во всех трех предыдущих матчах нового сезона с общим счетом 1:8. Считаете, что неудачная серия воронежцев прервется? Опция 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.20, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Рынок «обе забьют» оценили в 2.00, обратный вариант — в 1.83.

В каждой из трех прошлых игр команда Игоря Черевченко пропустила как минимум дважды. Коэффициент на то, что «быки» оформят больше 1.5 гола, — 2.50.

Три наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Краснодара»:

  • 0:0 — за 6.50;
  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50.
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ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире