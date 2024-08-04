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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Факел» — «Краснодар»: «быки» не пропустили в двух встречах подряд

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Джон Кордоба и Георгий Арутюнян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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4 августа «Краснодар» пожалует в гости к «Факелу» в третьем туре РПЛ. Встреча состоится в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

Букмекеры ждут победы «быков»: это событие оценили в 2.35, что составляет около 40% вероятности. На успех «Факела» предложили 3.30 (30%). Ничья идет за те же 3.30 (30%).

Выигрыш воронежцев с форой (0) можно взять за 2.25. Опцию Ф2(0) — за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68. На «обе забьют» дали котировку 2.00, на обратный рынок — 1.83.

«Краснодар» не пропустил в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). На продолжение сухой серии черно-зеленых представлен коэффициент 2.60.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»

Команда Мурада Мусаева не пропустила в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в чемпионате (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). У «быков» отличные шансы продлить серию. В прошлом туре «Факел» всухую сгорел дебютанту РПЛ «Акрону» (0:2) — а ведь это был матч открытия нового стадиона в Воронеже. В середине недели коллектив Игоря Черевченко разгромно влетел «Зениту» — забить в Санкт-Петербурге тоже не получилось. Да и в минувшем сезоне огорчить «Краснодар» у сине-белых не вышло: дома разошлись нулевой ничьей, на выезде уступили (0:2).

Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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