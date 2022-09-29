29 сентября в третьем туре группового этапа Кубка России сойдутся «Факел» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало намечено на 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Москвы Антон Фролов. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

Самарцы — фавориты, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.18, это приблизительно 45% вероятности исхода. За 3.30 (30%) доступен успех «Факела» в основное время, ничья — за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет счастливчику 2180 рублей.

Можете подстраховать «Факел»: вариант 1Х идет за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00. Но не стоит забывать, что в Кубке России самарцы забили всего два мяча, а воронежцы вообще не отличились ни разу.

Случится ли в матче пенальти в основное время? На это коэффициент — 2.50.

Два гола подряд одной из команд можно взять за скромные 1.79, обратный исход — за 1.96.

Успех «Факела» с учетом основного времени и серии пенальти идет за 2.25, «Крыльев» — за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Крылья Советов»

«Факел» не набрал ни одного очка в Кубке России и даже не забил ни одного мяча, но играл он со «Спартаком» и с «Зенитом». Теперь соперник будет попроще, а матч — домашний. На своем поле воронежцы пробили вратарей «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». У «Крыльев» есть проблемы в обороне, поэтому шансы на гол «Факела» серьезно повышаются.

У самих гостей тоже есть сложности, в чемпионате они пропустили уже 20 мячей за 10 игр. Самарцам по силам пробить противника и организовать тем самым обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.