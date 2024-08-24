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Сегодня, 15:45

«Факел» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Оренбург» 24 августа 2024 года
Евгений Коростелев
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24 августа в шестом туре чемпионата России «Факел» примет дома «Оренбург». Одни из аутсайдеров турнира сойдутся в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток арбитра Ивана Абросимова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

«Оренбург» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.35 (26%), выигрыш «Факела» — за 2.95 (34%).

Верите, что воронежцы упрутся и не уступят в домашней игре? Вариант 1Х доступен за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

Условие «обе забьют» сыграло в четырех последних матчах с участием «Оренбурга». Взять его можно за 1.87, противоположное — за 1.95.

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На то, что отличится только одна команда, коэффициент 2.40.

Попадание в штангу или перекладину оценено в 2.30. Если этого не произойдет, сыграет пари за 1.55.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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