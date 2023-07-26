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«Факел» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Сочи» 26 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Сочи».
Фото Официальный сайт ФК «Сочи»
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26 июля в одном из четырех матчей первого тура группового этапа Кубка России «Факел» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире с 18.15 мск он будет показан на сайте matchtv.ru. Главным арбитром назначен Сергей Чебан.

Кубок России. Группа A
26 июл, 18:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять П1 или П2 в основное время можно за коэффициент 2.75, что примерно 36% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3150 рублей, а чистая прибыль составит 2150 рублей.

Одинаковая котировка и на то, что какая-либо команда не проиграет: 1Х и Х2 идут за 1.45.

«Жирный» коэффициент на три и больше гола в матче — 2.14. ТМ 2.5 оценен в 1.72.

В пяти из шести предыдущих домашних игр, в том числе в товарищеских, «Факел» победил и не пропустил. На то, что «Сочи» не забьет, можно поставить за 3.10. На «обе забьют — нет» — за 1.95. А вот обмен голами предложен за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.40.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Сочи»

«Факел» по прошлому сезону приучил к тому, что дома играет значительно ярче и агрессивнее, чем в гостях. На своем полу воронежцы забили 22 гола в 15 матчах, а на выезде — только 14. С началом чемпионата вряд ли что-то изменится.

В игре с «Сочи» стоит рассчитывать на два гола в исполнении хозяев, но на всякий случай подстраховаться. У южан были и есть проблемы в обороне (отыграли на ноль всего два из десяти последних матчей), а в прошлом розыгрыше Кубка страны оно пропускали пачками даже от «Торпедо».

Рекомендуемая ставка: «Факел» забьет больше одного гола за 1.74 (в случае, если хозяева отличатся ровно один раз, произойдет возврат).

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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