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Прогнозы на спорт

1 октября, 19:15

«Факел» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 2 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Торпедо» 2 октября 2022 года
Евгений Коростелев
«Факел».
Фото Официальный сайт «Факела».

2 октября в 11-м туре РПЛ встретятся аутсайдеры турнира — «Факел» и «Торпедо». Матч состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. Насладиться этим противоборством вы можете на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Факела» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.08, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (30%), успех «Торпедо» — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 4000 рублей в случае позитивного результата.

В последнем туре «Торпедо» весьма неожиданно набрало три очка против ЦСКА. Вариант «москвичи не проиграют» доступен за 1.80.

Команды забивают очень мало: «Факел» оформил всего 13 мячей в 10 матчах, «Торпедо» — только пять. Вероятность «верха» в игре низка и оценена в 2.50. ТМ 2.5 идет за 1.57.

Матчи между аутсайдерами часто получаются горячими, поэтому стоит рассмотреть ставки на пенальти и удаление. Первый вариант можно оформить за 2.35, второй — за 3.20.

Ничья 1:1 — самый вероятный точный счет. Коэффициент — 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Торпедо»

«Факел» весьма неплохо играет дома — победа и две ничьи в пяти матчах во всех турнирах. Болельщики здорово подбадривают своих футболистов и дарят им дополнительную энергию, а во встрече с прямым конкурентом за выживание поддержка будет еще активнее.

«Торпедо» же на выезде смотрится кошмарно: весьма сомнительная по наполнению победа над «Сочи» в Кубке — единственное достижение. В других пяти матчах у москвичей четыре поражения и всего один гол. Вероятно, первый раунд противостояния слабачков РПЛ останется за «Факелом».

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.08.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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