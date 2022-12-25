25 декабря в Новом Уренгое состоится финал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором местный «Факел» сыграет с казанским «Зенитом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 1.06, что приблизительно 94% вероятности исхода. Триумф «Факела» доступен за 9.00 (6%).

При ставке в 1000 рублей на успех команды из Нового Уренгоя выплата составит 9000 рублей, а чистая прибыль — 8000 рублей.

Считаете, что «Зенит» легко закроет противника в трех партиях? На счет 3-0 котировка — 1.67.

Тотал больше 3.5 партий идет за 2.20, ТБ 4.5 — за 7.10.

В полуфинале «Зенит» переиграл «Белогорье» с разницей в 15 очков. На успех казанцев в титульном матче с форой (-14.5) коэффициент — 1.77.

Сколько всего очков наберут команды? ТБ 151.5 оценен в 1.90, ТМ 151.5 — в 1.91.

На счет 2-0 в пользу «Зенита» после двух партий котировка — 1.41, на ничью 1-1 — 3.00, на лидерство «Факела» 2-0 — 13.5.