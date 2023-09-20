fANDER и m4ga в одной команде. Стали известны ростеры FONBET MEDIA ELEAGUE

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:00
Жеребьевка пятого турнира состоялась 19 сентября и была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Участников турнира разделили на четыре корзины в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано шесть команд.
Полный ростер пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:
Илья «fANDER» Багреев, Артем «kisexd» Глебкин, Магомед «m4ga» Гаджиев, Керим KERIMCH1K" Керимов и Анна «ant1ka» Ананикова (ANNET).
Дмитрий «Dimaoneshot» Бандурка, Глеб «tried» Холмогоров, Максим «Del1ght» Саенко (Sukuna), Алик «MegaRush» Нифталиев и Евгения «MamaSwiggi» Шакина.
Евгений «Aunkere» Карьят (Eugene), Давид «dave» Терёшин, Вадим «karavay46» Караваев, Аркадий «Murzofix» Алехно и Арина «Ahrinyan» Бердникова.
Кирилл «poka» Старовойтов, Татьяна «Sindi» Грачева, Станислав «STANISLAW» Рогачевский, Сергей «des0ut» Григорян и Максим «QRUSH» Илюшин.
Никита «anastaze» Абрамкин, Денис «deko» Жуков, Иван «StRoGo» Шурпатов, Александр «9Ubica» Иванов, Алина «linaONE» Клименко.
Сергей «airscape» Марочкин, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Тимур «pusha» Акаев, Виктория «nordvi» Писарева и Марк «guacamolemolly» Григорьев.
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 2 по 7 октября в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира состоится 2-3 октября в режиме онлайн. Плей-офф турнира — 6-7 октября в LAN-формате на VK PLAY Arena (ex-Yota Arena).
Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. Победители турнира получат чек на 1 миллион рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -