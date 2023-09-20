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Сегодня, 15:00

fANDER и m4ga в одной команде. Стали известны ростеры FONBET MEDIA ELEAGUE

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Жеребьевка пятого турнира состоялась 19 сентября и была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Участников турнира разделили на четыре корзины в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано шесть команд.

Полный ростер пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:

  • Илья «fANDER» Багреев, Артем «kisexd» Глебкин, Магомед «m4ga» Гаджиев, Керим KERIMCH1K" Керимов и Анна «ant1ka» Ананикова (ANNET).

  • Дмитрий «Dimaoneshot» Бандурка, Глеб «tried» Холмогоров, Максим «Del1ght» Саенко (Sukuna), Алик «MegaRush» Нифталиев и Евгения «MamaSwiggi» Шакина.

  • Евгений «Aunkere» Карьят (Eugene), Давид «dave» Терёшин, Вадим «karavay46» Караваев, Аркадий «Murzofix» Алехно и Арина «Ahrinyan» Бердникова.

  • Кирилл «poka» Старовойтов, Татьяна «Sindi» Грачева, Станислав «STANISLAW» Рогачевский, Сергей «des0ut» Григорян и Максим «QRUSH» Илюшин.

  • Никита «anastaze» Абрамкин, Денис «deko» Жуков, Иван «StRoGo» Шурпатов, Александр «9Ubica» Иванов, Алина «linaONE» Клименко.

  • Сергей «airscape» Марочкин, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Тимур «pusha» Акаев, Виктория «nordvi» Писарева и Марк «guacamolemolly» Григорьев.

Ростеры FONBET MEDIA ELEAGUE.

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 2 по 7 октября в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира состоится 2-3 октября в режиме онлайн. Плей-офф турнира — 6-7 октября в LAN-формате на VK PLAY Arena (ex-Yota Arena).

Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. Победители турнира получат чек на 1 миллион рублей.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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