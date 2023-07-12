12 июля в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сойдутся румынский «Фарул» и молдавский «Шериф». Игра пройдет на стадионе «Вииторул» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сандер Ван Дер Эйк из Нидерландов. Легальную прямую трансляцию в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на положительный результат: поставить на победу «моряков» можно с коэффициентом 2.27, это около 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.31 (27%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.06 (30%).

Ждете триумф «Фарула»? Ставка в 1000 рублей на чемпиона Румынии при благоприятном исходе принесет 2270 рублей.

Также вы можете выбрать один из вариантов ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) идет за 4.54, Ф2(1.5) — за 1.17;

• Ф1(0) дана за 1.60, Ф2(0) — за 2.28.

Аналитики ожидают осторожный матч: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.54, ТМ 2.5 — за 1.46.

Рынок на обмен голами представлен за 2.23, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.67.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф»

Чемпион Молдавии — гораздо более опытный еврокубковый боец: в прошлом сезоне «Шериф» выступал на групповом этапе Лиги Европы, за год до этого — в группе ЛЧ. За последние 13 заходов в квалификацию главного еврокубка желто-черные лишь однажды тормозили в первом раунде. «Фарул» же стартует в лигочемпионском отборе только во второй раз в истории. Команда никогда не выступала на групповом этапе еврокубков.

Рекомендуемая ставка: «Шериф» не проиграет за 1.59.

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