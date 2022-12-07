Эксперты назвали фаворитов чемпионата мира после 1/8 финала

6 ноября в Катаре завершились последние матчи первого раунда плей-офф — по итогам 1/8 отсеялись еще восемь команд и столько же продолжают борьбу за титул.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы победить на мундиале у Бразилии. Поставить на успех самой титулованной сборной мира можно с коэффициентом 2.75. Главным соперником пентакампеонов аналитики считают Францию, на которую предложена котировка — 5.00. Бразильцы и французы смогут встретиться только в финале. Третьим фаворитом идет Аргентина с Лео Месси (7.00). В четвертьфинале «Альбиселесте» предстоит встретиться с опасными голландцами.

За одинаковые 7.50 предложено взять триумф Англии или Португалии. Правда, у «Трех львов» в соперниках по 1/4 действующие чемпионы мира французы, а у Криштиану и Ко — значительно более скромная команда Марокко.

Остальные три команды имеют мизерные шансы завоевать трофей. Например, на Нидерланды коэффициент аж 20.0. Впереди по сетке у них Аргентина (1/4), Бразилия (потенциально в 1/2) и условные Франция или Португалия.

За 40.0 можно взять сенсационную победу Марокко, а за 42.0 — Хорватии.