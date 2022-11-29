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Сегодня, 09:15

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после второго тура группового этапа

Евгений Коростелев
Болельщица сборной Бразилии.
Фото Global Look Press
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Сборная Бразилии осталась главным претендентом на победу на чемпионате мира в Катаре после завершения всех матчей второго тура группового этапа. Пентакампеоны набрали максимальные шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф. На их итоговый успех аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

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На второй позиции расположилась Франция (6.50), которая также досрочно пробилась в плей-офф. Топ-3 замыкает Испания, которая в случае поражения от Японии может не отобраться в 1/8. Успех команды Луиса Энрике оценен котировкой 8.00.

Аргентина после победы над Мексикой потеснила Англию и теперь идет четвертым претендентом на титул (9.00). Англичане, которые лидируют в группе B, но еще могут не попасть в плей-офф — пятые (11.0).

За одинаковый коэффициент 13.0 доступен триумф Германии и Португалии, притом что немцы перед последним туром замыкают таблицу своей группы, а Криштиану Роналду и компания уже отобрались в следующий этап.

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Также неплохие шансы на победу остаются у Нидерландов (16.0). Шансы остальных сборных выглядят следующим образом:

  • Хорватия — 55.0;

  • Дания — 60.0;

  • Бельгия — 65.0;

  • Уругвай — 100;

  • Марокко и Эквадор — 110;

  • Швейцария — 125;

  • Польша — 150;

  • США и Сербия — 175.

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