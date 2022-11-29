Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после второго тура группового этапа

Сборная Бразилии осталась главным претендентом на победу на чемпионате мира в Катаре после завершения всех матчей второго тура группового этапа. Пентакампеоны набрали максимальные шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф. На их итоговый успех аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

На второй позиции расположилась Франция (6.50), которая также досрочно пробилась в плей-офф. Топ-3 замыкает Испания, которая в случае поражения от Японии может не отобраться в 1/8. Успех команды Луиса Энрике оценен котировкой 8.00.

Аргентина после победы над Мексикой потеснила Англию и теперь идет четвертым претендентом на титул (9.00). Англичане, которые лидируют в группе B, но еще могут не попасть в плей-офф — пятые (11.0).

За одинаковый коэффициент 13.0 доступен триумф Германии и Португалии, притом что немцы перед последним туром замыкают таблицу своей группы, а Криштиану Роналду и компания уже отобрались в следующий этап.

Также неплохие шансы на победу остаются у Нидерландов (16.0). Шансы остальных сборных выглядят следующим образом: