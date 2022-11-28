Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Эксперты оценили шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Кубке России после побоища в Санкт-Петербурге

Евгений Коростелев
Малком против Даниила Хлусевича.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

27 ноября завершился групповой этап Кубка России по футболу. По итогам шестого тура стали известны все участники плей-офф от РПЛ. Восемь команд отправились в верхнюю половину сетки и определят финалиста по так называемому «Пути РПЛ», а еще четыре продолжат борьбу по «Пути регионов». Одним из «неудачников» оказался чемпион страны «Зенит». В последнем матче, который завершился массовой дракой, сине-бело-голубые лишь в серии пенальти одолели «Спартак». Команда Семака заняла третье место — после красно-белых и «Крыльев Советов» — и отправилась в нижнюю половину сетки плей-офф.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Несмотря на то что «Зенит» проведет больше матчей и не получит права на ошибку, именно его аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом турнира. На победу санкт-петербуржцев можно поставить с коэффициентом 3.80. Их главный противник — «Спартак», успех москвичей оценен котировкой 5.50. В топ-3 претендентов на титул вошли «Динамо» и ЦСКА (6.50) — они заняли первое и второе места в своих группах соответственно и также сыграют в верхней половине сетки.

За 10.0 можно взять итоговую победу «Краснодара», который всего на два балла опередил «Локомотив». Успех железнодорожников предложено оформить за такую же котировку, которая выставлена на «Ростов» — 13.0. Сносные шансы на триумф в Кубке у «Крыльев Советов» и «Урала» (25.0).

Криштиану Роналду и&nbsp;Жоау Феликс. Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность

Коэффициенты на остальных определившихся участников плей-офф выглядят следующим образом:

  • «Ахмат» и «Нижний Новгород» — 75.0;

  • «Торпедо» — 100;

  • «Акрон» и «Уфа» — 300;

  • «Волга» Ульяновск — 400;

  • «Звезда» Санкт-Петербург — 500.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Читайте также
Чемпионат мира усугубляет мировые конфликты: спорт — разобщает
Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Португалия — Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года

Южная Корея — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире