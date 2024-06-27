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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:55

Англия — фаворит Евро после группового этапа. У Грузии шансов на победу больше, чем у Словении

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Джуд Беллингем.
Фото Getty Images
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На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, по итогам которого определились 16 участников плей-офф. Игры на выбывание стартуют уже 29 июня, а пока эксперты гадают, кто все же станет сильнейшей командой континента в этом году.

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, наилучшие шансы на итоговый успех перед 1/8 финала у сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта не без проблем выиграла группу C у Словении, Дании и Сербии, благодаря чему попала в нижнюю половину сетки — там не так много топ-соперников, как в противоположной части. В предстоящем матче «Трем львам» предстоит сыграть со Словакией. На триумф англичан на Евро уже сейчас можно поставить с коэффициентом 4.80, на выход в финал котировка — 2.50.

Антонио Рюдигер. У Германии большие проблемы в обороне перед матчем с Данией. Но это не спасет результативность встречи

Вторым претендентом на титул считается Испания — единственная сборная, набравшая максимум очков на групповой стадии. В первом раунде плей-офф она встретится с Грузией, а на то, что «Фурия роха» в рекордный четвертый раз станет сильнейшей на Евро, предложено поставить за 5.50 (выход в финал — 3.40).

Замыкает тройку фаворитов Германия с котировкой 6.00. Немцы набрали в своем квартете семь баллов и попали в плей-офф на Данию, а уже в 1/4 могут встретиться с Испанией.

В топ-5 претендентов на трофей также ворвались Франция и Португалия, чьи шансы оценены в 6.50 и 7.50 соответственно. Вице-чемпионы мира на этом турнире пока ни разу не забили с игры и на групповой стадии пропустили вперед Австрию, из-за чего уже в 1/8 сразятся с Бельгией. Португальцы же заняли первую строчку в противостоянии с Грузией, Турцией и Чехией, а в плей-офф получили в соперники Словению. Впрочем, Роналду и Мбаппе могут сыграть друг против друга уже в 1/4.

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии. Италия с трудом пробилась в плей-офф Евро. Дерзкая Швейцария Якина может закончить путь действующих чемпионов на турнире

Шансы остальных команд оценены следующим образом:

  • Нидерланды — 12.0;

  • Италия и Австрия — 18.0;

  • Бельгия — 30.0;

  • Швейцария — 40.0;

  • Турция — 50.0;

  • Дания — 80.0;

  • Румыния — 100;

  • Словакия и Грузия — 200;

  • Словения — 350.

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Чемпионат Европы по футболу
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