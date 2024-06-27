Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:55
На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, по итогам которого определились 16 участников плей-офф. Игры на выбывание стартуют уже 29 июня, а пока эксперты гадают, кто все же станет сильнейшей командой континента в этом году.
По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, наилучшие шансы на итоговый успех перед 1/8 финала у сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта не без проблем выиграла группу C у Словении, Дании и Сербии, благодаря чему попала в нижнюю половину сетки — там не так много топ-соперников, как в противоположной части. В предстоящем матче «Трем львам» предстоит сыграть со Словакией. На триумф англичан на Евро уже сейчас можно поставить с коэффициентом 4.80, на выход в финал котировка — 2.50.
Вторым претендентом на титул считается Испания — единственная сборная, набравшая максимум очков на групповой стадии. В первом раунде плей-офф она встретится с Грузией, а на то, что «Фурия роха» в рекордный четвертый раз станет сильнейшей на Евро, предложено поставить за 5.50 (выход в финал — 3.40).
Замыкает тройку фаворитов Германия с котировкой 6.00. Немцы набрали в своем квартете семь баллов и попали в плей-офф на Данию, а уже в 1/4 могут встретиться с Испанией.
В топ-5 претендентов на трофей также ворвались Франция и Португалия, чьи шансы оценены в 6.50 и 7.50 соответственно. Вице-чемпионы мира на этом турнире пока ни разу не забили с игры и на групповой стадии пропустили вперед Австрию, из-за чего уже в 1/8 сразятся с Бельгией. Португальцы же заняли первую строчку в противостоянии с Грузией, Турцией и Чехией, а в плей-офф получили в соперники Словению. Впрочем, Роналду и Мбаппе могут сыграть друг против друга уже в 1/4.
Шансы остальных команд оценены следующим образом:
Нидерланды — 12.0;
Италия и Австрия — 18.0;
Бельгия — 30.0;
Швейцария — 40.0;
Турция — 50.0;
Дания — 80.0;
Румыния — 100;
Словакия и Грузия — 200;
Словения — 350.
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