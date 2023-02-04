4 февраля состоится последний профессиональный поединок Федора Емельяненко — его соперником станет Райан Бейдер. Бойцы сойдутся в схватке за звание чемпиона тяжелого веса Bellator. Событие начнется 5 февраля ориентровочно в 05.00 по московскому времени на арене The Forum в калифорнийском городе Инглвуд.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи американца. Поставить на него можно за 1.53, это примерно 65% вероятности. Успех Последнего Императора оценили в 2.60 (34%), ничья в поединке маловероятна и идет за 60.0.

При ставке в 1000 рублей на победу Федора в случае успеха выплата состаивт 2600 рублей.

Считаете, что бой продлится все пять раундов? ТБ 4.5 оценили в 5.50.

Досрочная победа американца предложена за 1.58, россиянина — за 3.00.

Эксперты вообще не сомневаются в том, что бой не дойдет до судейского решения — на это можно поставить за 1.08.

Наиболее предпочтительный вариант завершения боя — нокаут или технический нокаут, этот вариант идет за 1.40.

Победа по очкам маловероятна и доступна за 6.45. То, что таким образом выиграет Райан Бейдер можно взять за 8.50, Федор Емельяненко — 15.0.