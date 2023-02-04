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Федор Емельяненко — Райан Бейдер: где смотреть бой Bellator 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер 5 февраля 2023 года
Артем Белинин
Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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4 февраля состоится последний профессиональный поединок Федора Емельяненко — его соперником станет Райан Бейдер. Бойцы сойдутся в схватке за звание чемпиона тяжелого веса Bellator. Событие начнется 5 февраля ориентровочно в 05.00 по московскому времени на арене The Forum в калифорнийском городе Инглвуд.

Федор Емельяненко. Емельяненко 16 раз за карьеру побеждал нокаутом. Бейдер тоже отправится спать?

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи американца. Поставить на него можно за 1.53, это примерно 65% вероятности. Успех Последнего Императора оценили в 2.60 (34%), ничья в поединке маловероятна и идет за 60.0.

При ставке в 1000 рублей на победу Федора в случае успеха выплата состаивт 2600 рублей.

Считаете, что бой продлится все пять раундов? ТБ 4.5 оценили в 5.50.

Досрочная победа американца предложена за 1.58, россиянина — за 3.00.

Эксперты вообще не сомневаются в том, что бой не дойдет до судейского решения — на это можно поставить за 1.08.

Наиболее предпочтительный вариант завершения боя — нокаут или технический нокаут, этот вариант идет за 1.40.

Победа по очкам маловероятна и доступна за 6.45. То, что таким образом выиграет Райан Бейдер можно взять за 8.50, Федор Емельяненко — 15.0.

Прогнозы на спорт
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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Прогноз экспертов на бой Bellator Райан Бейдер — Александр Емельяненко 5 февраля 2023 года