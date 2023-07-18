19 июля «Ференцварош» проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». Команда Станислава Черчесова примет гостей с Фарерских островов на «Групама Арене» в Будапеште. Трансляцию встречи в России не покажут. Словенский судья Давид Смайц даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В первой игре соперники разошлись «миром» (0:0).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: поставить на успех «зеленых орлов» в основное время предлагают с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 80% вероятности. Выигрыш фарерцев оценен в 16.75 (6%). На ничью дали котировку 6.73 (14%).

Допускаете, что команды снова не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мировую» по итогам 90 минут в случае благоприятного исхода принесет 6730 рублей.

Эксперты не верят в проход «Клаксвика» в следующий раунд: это событие идет за 8.50. Квалификация «Ференцвароша» представлена за 1.07.

В прошлом сезоне парни Станислава Черчесова тоже стартовали в первом отборочном раунде Лиги чемпионов с нулевой ничьей на выезде — против «Тобола». Однако на «Групама Арене» разгромили казахстанский клуб (5:1). Тотал больше 2.5 мяча в ответке с «КИ» доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.07.

Перед стартом в главном евротурнире «Фроди» играли только товарняки и обменивались голами с соперниками лишь в двух случаях из пяти. Вариант «обе забьют» можно сыграть за 2.85, обратный рынок — за 1.43.

Три наиболее популярных результата матча, по версии Olimpbet, указывают на сухую викторию чемпиона Венгрии:

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «КИ Клаксвик»

Пока старт коллектива Станислава Черчесова в квалификации Лиги чемпионов очень напоминает прошлогоднюю кампанию: тогда в первом раунде «зеленые орлы» тоже начали с нулевой ничьей с «Тоболом» в гостях, а дома крупно разнесли клуб из Казахстана (5:1). В сезоне-2021/22 «Ференцварош» не пустил дальше «Приштину» из Косово и тоже забил много (3:0 дома и 3:1 на выезде).

Неплохая результативность в последних четырех товарищеских встречах (девять голов) намекает, что чемпионы Венгрии в состоянии поквитаться за неудачу в первом поединке против «Клаксвика».

Рекомендуемая ставка: победа «Ференцвароша» и ТБ 2.5 за 1.73.

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