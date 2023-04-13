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«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 13 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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13 апреля в четвертьфинале Лиги Европы сразятся «Фейеноорд» и «Рома». Встреча команд состоится в Нидерландах на стадионе «Де Куйп» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный арбитр — испанец Хосе Санчес Мартинес.

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Рома

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом встречи «Фейеноорд». На победу нидерландского клуба можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность этого исхода — примерно 40%. Ничья идет за 3.10 (30%), как и успех «Ромы».

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 3100 рублей.

В прошлом сезоне соперники играли в финале Лиги конференций, и тогда «Рома» оказалась сильнее (1:0). На то, что команда Моуринью снова не проиграет роттердамцам, котировка — 1.53.

Эксперты считают, что команды не порадуют обилием голов в предстоящей встрече: ТБ 2.5 идет за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.57.

Также невелики шансы увидеть обмен забитыми мячами: на такое условие выставлена котировка 2.10, на обратный результат — 1.75.

Проход «Ромы» в следующий раунд по итогам двух матчей можно оформить за 1.73, «Фейеноорда» — за 2.13.

 
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Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — «Рома»

«Фейеноорд» довольно хорош в этом сезоне: лидирует в чемпионате Нидерландов с отрывом в восемь очков от «Аякса» и уже добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Правда, в еврокубке у роттердамцев не все складывалось гладко: в группе они выиграли только два матча из шести и потерпели два поражения. В 1/8 финала прошли «Шахтер», оформив превосходство во втором матче — 1:1 и 7:1.

«Рома» не побеждала в трех играх в середине марта, но в последних двух выиграла всухую — у «Сампдории» (3:0) и «Торино» (1:0). Команда Моуринью традиционно делает ставку на оборону, и это помогает ей идти в группе лидеров серии А: в 29 матчах римляне пропустили 26 мячей и занимают третью строчку. В отличной форме находится Пауло Дибала, на счету которого 11+6 в чемпионате.

Учитывая, что матч состоится в Нидерландах, «Рома» наверняка сыграет осторожно, чтобы решить вопрос выхода на домашнем поле. А защищаться «волки» умеют, поэтому высокой результативности ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет» и ТМ 3.5 за 1.88.

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