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«Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/8 Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер» 16 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Фейеноорд» — «Шахтер».
Фото Global Look Press
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16 марта «Фейеноорд» и «Шахтер» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию в России не покажут. Первая игра в Варшаве закончилась ничьей (1:1).

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Шахтер Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу роттердамцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, что составляет 65% вероятности. Успех «горняков» доступен с котировкой 6.58 (15%), ничья идет за 4.58 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Шахтера» в случае благоприятного исхода принесет 6580 рублей, или 5580 рублей чистой прибыли.

Вы можете угадать и победителя всего противостояния. Выход «Фейеноорда» в 1/4 финала предложен за 1.23, этот рынок на «Шахтер» доступен за 4.01.

Аналитики считали «горняков» аутсайдером и в первом матче, но в итоге донецкий клуб открыл счет и упустил победу на 88-й минуте. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в основное время, можно за 2.68.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Фейеноорда» идут за равные 6.97;

  • победа хозяев 2:1 или ничья 1:1 — за 8.50.

В последних пяти матчах роттердамцы забивают в среднем по 1.8 мяча, а «горняки» — по 3.2 гола. ТБ 2.5 доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Наиболее вероятный автор забитого мяча — Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Мексиканец отличился в шести из девяти последних матчей. На его гол можно поставить за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер»

В последнем матче против «Волендама» роттердамцы продлили победную серию в чемпионате Нидерландов до пяти матчей, а беспроигрышную — до 18 поединков. У «Фейеноорда» всего одно поражение за 25 туров эредивизи и первое место в таблице. Команда идет третьей по забитым и второй по пропущенным (56:23).

«Шахтер» вырвался на первое место в чемпионате Украины, преимущество относительно «Днепра» — три очка. У «горняков» тоже с большим отрывом лучшая атака и оборона в УПЛ: разница мячей — 43:12. А в еврокубках пять из восьми матчей дончан пробили ТБ 2.5.

Из ЛЧ оранжево-черные вылетели, но пошуметь успели: например, разгромили в гостях «Лейпциг» (4:1), а затем сыграли вничью с «Реалом» (0:0).

Клуб потерял почти всех легионеров из-за правила ФИФА об отъезде иностранцев, но все равно выбил из 1/16 финала ЛЕ «Ренн», а затем едва не победил «Фейеноорд». Но в первом матче в Варшаве донецкому клубу очень повезло — он забил единственным ударом в створ, хотя по его воротам били в три раза чаще (5/16).

Оба клуба много отличаются, но «Фейеноорд» великолепен дома: ни разу не проиграл на «Де Кейпе» в сезоне-2022/23. В Лиге Европы роттердамцы тоже выиграли два матча из трех, а еще один свели вничью.

В то же время «Шахтер» плохо играет на выезде в еврокубках. «Горняки» начали с победы над «Лейпцигом» в ЛЧ, но затем ни разу не выиграли в трех гостевых встречах, а две из них и вовсе отдали противникам.

Рекомендуемая ставка: победа «Фейеноорда» и ТБ 2.5 за 2.12.

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Прогнозы на спорт
ФК Фейеноорд
ФК Шахтер (Донецк)
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