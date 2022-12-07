8 декабря в НХЛ состоится матч неожиданных аутсайдеров Восточной конференции — «Филадельфия» примет «Вашингтон». Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России, как и другие встречи НХЛ, она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу команды Александра Овечкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Филадельфии» — 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 2160 рублей, а чистая прибыль составит 1160 рублей.

Вариант «Филадельфия» не проиграет" идет за 1.70.

Можете взять один из вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.72, ТМ 5.5 — в 2.17;

ТБ 6.5 — в 2.34, ТМ 6.5 — 1.60.

Кто откроет счет? На «Вашингтон» коэффициент — 1.77, на «Филадельфию» — 2.05.

Неплохая котировка на гол Александра Овечкина — 1.85. Два и более очка в его исполнении — 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Вашингтон»

«Кэпиталз» идут неожиданно низко в таблице конференции — аж на 12-м месте из 16 команд. Овечкин и Ко чередуют победы и неудачи, причем вторых в последнее время больше — из 10 матчей шесть завершились не в пользу «Вашингтона».

Столичные ребята очень много пропускают — 85 шайб при 74 заброшенных. В пяти матчах из десяти в их ворота оформляли по четыре и более гола. «Филадельфии» дома под силу сделать то же самое.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.80.